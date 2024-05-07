Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulmalı? Diyanet Takvimi 2024 Şevval ayının son günü, 6 gün orucunu tutmaya başlayacak olanlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl, Şevval ayı 10 tarihi itibarıyla başladı. Ay bitimine kadar ise 6 günler orucu, yani Şevval orucu tutulabilecek. Peki, Şevval Ayı ne zaman bitecek?

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Şevval ayının ne zaman biteceği ve altı gün orucunun ne zaman tutulacağı, ibadetlerini ihya etmek isteyen vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Özellikle Ramazan ayında tutulamayan oruçların kaza edilmesi için de Şevval ayı önemli.

Diyanet kaynaklarına göre, Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in tavsiyesiyle, altı gün orucunun müstehap olduğu belirtiliyor.

Bu yılın Şevval ayı 10 Nisan'da başladı ve Müslümanlar, bu ayın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitecek? 2024 Şevval ayının son günü ne zaman?

2024 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2024 Şevval ayı 10 Nisan 2024 günü başladı. Müslümanlar için manevi anlamı büyük olan bu kutsal ay, 8 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

Şevval orucu, Ramazan ayının ardından tutulması tavsiye edilen bir ibadettir.

Farz olmayan ancak büyük bir manevi değere sahip olan bu oruç, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şu tavsiyesiyle bilinir: "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur."

Bu hadiste Müslüman vatandaşların Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir altı gün oruç tutabileceklerini belirtilir.