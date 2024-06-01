Sezon açıldı! Mangalcılar A101’e akın edecek; Mangal, kömür, çıra, yelpaze, maşa seti 269.00 TL…

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A101, her hafta olduğu gibi bu kez de 6 Haziran 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101'in kataloğunda, her zevke ve ihtiyaca hitap eden birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor.
6 Haziran aktüel kataloğu, piknik keyfinizi artıracak ürünlerle dolu.
Mangal ürünlerinden tutun da plaj aktiviteleri için gerekli malzemelere kadar, her şeyi bulabileceğiniz bir katalogla karşı karşıyayız.
Piknik sezonunu daha da renklendirmek için A101'in kapısını çalın, keyif dolu anlar yaşayın.
İşte A101 6 Haziran indirim kataloğu…