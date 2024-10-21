Sezonu geldi, balıkçılar sıraya girdi: BİM'de Olta Takımı 499.00 TL, Olta Misinası 119.00 TL…

Haber Merkezi

25 Ekim 2024 tarihinde BİM, merakla beklenen aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaşmaya hazırlanıyor.

Bu katalog, temizlik tutkunlarına hitap eden çeşitli fırsatlarla dolu. Özellikle dikkat çeken ürünlerden biri, uygun fiyatlı olta takımı olacak.

Yeni indirimler, ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, teknolojik cihazlardan temizlik gereçlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

BİM’in bu hafta sunacağı fırsatlar, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de balıkçılık meraklılarına hitap edecek.

İşte 25 Ekim’de BİM’e gelecek indirimli ürünler: