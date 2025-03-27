SGK düğmeye bastı! Onu yapan yandı: 40 bin TL ceza ödeyecek

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Özellikle inşaat, turizm, gıda ve hizmet sektörü gibi riskin yüksek olduğu alanlarda kapsamlı denetimler başlatan SGK, işverenleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Yetkililer, sigortasız işçi çalıştırmanın hem çalışanlar hem de işverenler için büyük hukuki ve mali riskler taşıdığını vurgularken, kayıt dışı istihdamın tespiti halinde yüksek para cezaları, teşvik kayıpları ve geriye dönük prim tahsilatı gibi yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

SGK’nın sıkı denetimlerine paralel olarak işverenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları da hız kazandığını belirterek yüklü miktarda idari para cezası kesileceği vurgulandı.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRAN YANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işçilerin haklarını korumak ve kayıt dışılığı önlemek için yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

SGK, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması ve elden ödeme alması durumunda işverenlere en az 40 bin lira para cezası uygulayacak.

Ayrıca SGK, Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişilerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini hatırlatarak, izinsiz çalıştırılan her bir yabancı işçi için 56 bin lira ceza uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca, kayıt dışı olarak kendi hesabına çalışan yabancılara da 45 bin lira ceza kesilecek.