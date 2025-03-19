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SGK’dan flaş karar: Bu aylıklar iptal ediliyor

SGK’dan flaş karar: Bu aylıklar iptal ediliyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız yere yetim aylığı alanlara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, usulsüz şekilde yetim maaşı aldığı tespit edilen kişilerin ödemelerinin iptal edileceği öğrenildi.