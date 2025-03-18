SGK’ya başvuran alıyor! O ödemeler iade ediliyor

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Çalışanların maaşlarından kesilen SGK primleriyle ilgili pek bilinmeyen ancak büyük önem taşıyan bu detayı çoğu kimse bilmiyor. Eğer birden fazla işte çalışıyorsanız ve kazancınız belirlenen üst sınırı aşıyorsa, fazladan kesilen SGK primlerini geri alınabiliyormuş.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta var: Bu iade otomatik olarak yapılmıyor! Çalışanların, fazla ödenen primlerini geri alabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, 4A (SSK) kapsamında çalışanların kazançları üzerinden sosyal sigorta primi kesiliyor ve bu kazançlar, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınan "prime esas kazanç" olarak tanımlanıyor. 2025 yılı itibarıyla SGK’nın belirlediği alt sınır 26.005,50 TL, üst sınır ise 195.041,25 TL olarak belirlendi.

Eğer bir çalışan tek bir işverenden bu sınırın üzerinde maaş alıyorsa fazladan prim kesilmiyor. Ancak aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanların toplam kazançları bu sınırı aştığında fazladan ödenen primler iade edilebiliyor.

BAŞVURAN İADE ALIYOR

Aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışan kişiler aylık prim ödemesi üst sınırı aştığı durumlarda fazla yapılan ödemeyi SGK’ya başvuru yaparak iade alabiliyor.

Prim iadesi alabilmek için işçinin yazılı olarak SGK’ya talepte bulunması gerekir. Başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya il müdürlüğüne yapılarak fazla yapılan prim ödemeleri geri alınabiliyor.

Söz konusu iade işlemi, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde yapılır. İade alınacak paranın değer kaybetmemesi için başvurunun gecikmeksizin yapılması gerekir. Örneğin ocak ayının primleri SGK’ya şubat ayında yatırılır. Mart ayında talepte bulunan işçiye nisan ayında iade yapılır. Aynı ayda birden fazla işverene bağlı çalışma devam ettiği sürece iade başvurusu da her ay yapılmalıdır.