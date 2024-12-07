Show TV fişini çekti: O dizi ekranlara veda ediyor

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Show TV’nin uzun süre ekranlarda seyirciyle buluşan ve büyük ilgi gören dizisi Kalpazan, final yapmaya hazırlanıyor.

Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin neden sona erdiği ise merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre dizinin final kararının arkasında düşük reytingler ve yüksek yapım maliyetleri yer alıyor.

Reytinglerde hedeflenen başarıyı yakalayamayan Kalpazan, ekonomik sebepler nedeniyle ekran serüvenini noktalama kararı aldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Show TV’nin iddialı projelerinden biri olan Kalpazan, 8. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 9 Aralık 2024 tarihinde son bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Düşük reytingler ve yüksek prodüksiyon maliyetlerinin etkisiyle yapım şirketinin bu adımı attığı belirtildi.