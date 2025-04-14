Yağmur Uçar

Aniden hissedilen sıcaklık hissi ve beraberinde kızarma, terleme, çarpıntı gibi durumlar birçok sağlık sorununa işaret edebilir.

"Ateş basıyor", "Aniden gelen sıcaklama", "Sıcak basması" gibi başlıkların altında yatan nedenler, özellikle kadınların merak konusu ouyor.

Eğer sıcak basmaları sıkça yaşanıyorsa bir doktora gidilmesi tavsiye ediliyor. Ancak, en yaygın nedenleri arasında bakın ne yer alıyor.

İŞTE SEBEBİ

Menopoz ya da perimenopoz döneminde östrojen seviyeleri düştüğünde, beynin ısı düzenlemesinden sorumlu olan kısmı bu düşüşe hassas bir şekilde tepki verir.

Beyin, vücut sıcaklığını yanlışlıkla "çok sıcak" gibi algılar. Bu da damarların genişlemesine, terlemeye ve ısının dışarı atılmasına yol açar.

Sonuç olarak ani sıcak basması, yüz kızarması, terleme, sonra da bazen üşüme görülüyor.

Yani aslında ortada gerçek bir ısı artışı olmamasına rağmen vücut "fazla ısınıyorum" zannedip tepki veriyor.