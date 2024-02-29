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Sıcak havayı fırsat bildi, topraktan fırlıyor! Mersin, Adana, Hatay, Antalya... Uyuyan dev uyandı

Sıcak havayı fırsat bildi, topraktan fırlıyor! Mersin, Adana, Hatay, Antalya... Uyuyan dev uyandı Havalar ısınmaya başladı ve beraberinde beklenmedik ziyaretçiler de geldi! Mersin'den Adana'ya, Hatay'dan Antalya'ya kadar birçok ilde, evlerde duyulan gizemli seslerin sayısı artıyor. Kapı ve pencerelerinizi sakın açık bırakmayın!