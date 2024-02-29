Sıcak havayı fırsat bildi, topraktan fırlıyor! Mersin, Adana, Hatay, Antalya... Uyuyan dev uyandı

Hava ısınmaya başladı ve yılanlar da yeniden ortaya çıktı!
Son birkaç yıldır ülkemizde yılan vakalarında artış gözlenirken, yeşilliklerin bol olduğu bölgelerde yaşayanlar tedirginlik içinde.
Yılanlar, doğal yaşam alanlarından çıkarak evlere kadar girmeye devam ediyorlar.
Özellikle Mersin, Adana, Antalya, Hatay gibi illerde yılan uyarıları yapılırken, bu bölgelerde yılan vakalarında artış gözleniyor.
Uzmanlar, evlerinde çatısı olan vatandaşları gece duydukları kayma seslerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar.
Evlere dadandı
Türkiye'de yaşanan yılan vakaları sadece bizim ülkemize özgü değil, dünya genelinde yaygın bir sorun haline geldi.
Özellikle Avustralya gibi ülkelerde, yılanlarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksek. Sunshine Coast Yılan Avcıları, kırsal bölgelerde her üç evden birinde mutlaka yılan bulunduğunu açıkladı.