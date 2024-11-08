Sıcak su torbası felaketi! Kapağındaki tarih bakın ne anlama geliyormuş...

Yağmur Dinç

İngiltere Manchester’da yaşayan Yazmin hardy, karın bölgesine koyduğu sıcak su torbası patladı.

Sıcak su genç kadının bacak, karın ve ellerini yaktı. Hemen banyoya yönelen Hardy, 30 dakika boyunca soğuk duş aldı fakat bacağındaki yanma devam edince Manchester'da bir hastaneye gitti.

Akabinde ise sıcak su torbası kullananlar, endişe duymaya başladı.

Ucuz yollu ısınmak isterken sağlığından olmak istemeyenler, sıcak su torbasının son kullanma tarihi nerede yazar araştırıyor.

O DETAYA DİKKAT

Sıcak su torbalarının genelinin üzerinde çiçek şekline benzeyen bir simgenin içerisinde bir sayı yazar, bu sayı şişenin yapıldığı tarihi gösterir.

O tarih baz alınarak sıcak su torbası en az iki senelik bir kullanımdan sonra değiştirilmelidir.

Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbaları kullanım sırasında içerisindeki suyu sızdırarak vücutta yanıklara neden olabilir.