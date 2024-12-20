Sıcaklık ayarı değil: Petek vanalarının üzerindeki sayılar bakın ne işe yarıyor

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Kışın soğuk günlerinde evlerimizde sıcaklık ve konfor önemli bir yer tutuyor.

Petekler, evlerimizi ısıtmak için en etkili ve yaygın kullanılan yöntemlerden biri.

Ancak, peteklerin üzerindeki sayılarla ilgili yaygın bir yanlış anlama var.

Birçok kişi, bu sayıları peteklerin sıcaklık ayarları olarak kabul ediyor. Ancak bu sayıların anlamı bilinenden çok farklı.

SICAKLIK AYARI DEĞİL

Vanaların üzerindeki sayılar, odanın sıcaklık durumuna göre radyatöre giden sıcak su miktarını otomatik olarak ayarlayan bir sistemin parçasıdır.

Vanaların baş kısmında bulunan madde, oda sıcaklığına bağlı olarak genleşir veya büzülür. Oda sıcaklığı arttığında, bu madde genişler ve vanayı kapatarak suyun akışını azaltır.

Böylece, odada aşırı ısınma engellenmiş olur. Oda sıcaklığı düştüğünde ise madde büzülerek vanayı açar ve daha fazla sıcak suyun radyatöre gitmesini sağlar. Bu sayede, evde daha dengeli ve verimli bir ısınma sağlanır.