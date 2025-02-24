Şiddetini artırdı, geri geliyor! Meteoroloji alarmı verdi: Bu 6 ile dikkat!

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini açıkladı.

Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtilirken, doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artış bekleniyor.

Ancak Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

6 İLE UYARI GELDİ

Kar yağışının özellikle Artvin, Ordu, Samsun, Kastamonu, Rize ve Sinop illerinde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle Meteoroloji, bu iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Yetkililer, buzlanma, don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.