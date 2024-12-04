Şifa deposu evde yetişiyor! Saksıya ekin, kış boyu tüketin…

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Kış aylarında asıklıkla tüketilen ve bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler arasında yer alan zencefil meğer saksı da kolaylıkla yetiştirilebiliyormuş.

Sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle kış aylarında özellikle de bitki çaylarının olmazsa olmazı olan zencefil kilogram fiyatıyla da şaşırtan ürünler arasında yer alıyor.

Ancak hem yemeklere verdiği lezzet hem de bağışıklık sistemini güçlendirme de sunduğu etkilerle evlerin olmazsa olmazı zencefili evde yetiştirmekte oldukça basitmiş.

SAKSIYA EKEN KIŞ BOYU TÜKETİYOR!

Saksıda yetişebilen bitkiler arasında yer alan zencefil kış boyu kendi yetiştirdiğiniz mahsullerle sağlığınıza sağlık katma imkanı sunacak.

Zencefili saksıda yetiştirmek için ilk adımda tomurcukları belirgin olan kaliteli bir kök seçmeniz kış boyu faydalanmanızda etkili olacaktır. Saksıya dikmek için ise seçtiğiniz kökü 1-2 gün açık havada kurutun.

Daha sonra saksının altına drene olmasını sağlamak için biraz çakıl veya toprak yerleştirin. Ardından saksıyı iyice toprakla doldurun ve ardından kökleri hazırlayın.

Hazırladığınız zencefil köklerini, tomurcuklar yukarı gelecek şekilde toprağın 5-10 cm altına yerleştirin. Üzerini hafifçe toprakla kapatın. Düzenli sulamayla birkaç hafta sonra büyüyen zencefilleri ister çayda ister yemekte afiyetle kullanabilirsiniz.