Sıfırdan gelir kapısı: Evinin çatısına kurdu, şimdi kazanç sağlıyor

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi, yüksek elektrik faturalarına karşı çevreci bir çözüm geliştirdi.

Caminin dernek yöneticileri, hem cami hem de bağlı Kur'an kursunun elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri kurma kararı aldı.

Proje, hayırseverler ve cami cemaatinin desteğiyle hayata geçirildi. İlk etapta, Kur'an kursu binasının çatısına günlük 10 kilovat saat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu.

Ardından, kademeli olarak panel sayısı artırıldı ve cami tamamen kendi elektriğini üretir hale geldi.

15-20 BİN LİRA KAZANIYOR

DHA muhabirine konuşan Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel şu açıklamalarda bulundu:

“Rahmetli bir başkanımız vardı. Emin Başkan. Onun aklına geldi. Baya uğraştı. Camimizin bir geliri yoktu. Gelir olmadığı için de sürekli giderleri aramızda topluyorduk. Biz de para toplayıp, elektrik panolarını aldık. 22 adet caminin üstünde, 40 tane de Kur'an kursunun üstünde olmak üzere 62 tane panomuz var. Kendi elektriğimizi üretiyoruz, ihtiyaç fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyoruz. Hem vatandaşın üzerine yük olmuyor hem de para kazanıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Başka gelirimiz yok çünkü."

"Güneş olduğu müddetçe elektrik üretimi güzel oluyor. Aylık ortalama 15-20 bin lira civarında camiye katkısı oluyor. Allah bereket versin, hiç yoktan iyidir. Hem caminin hem de Kur'an kursunun elektriğini karşılıyoruz. Üretim fazlasından kazanılan para da cami derneğinin hesabına yatıyor”