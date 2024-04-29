Şifre koyarken dikkat: Artık izin verilmeyecek... Dünyanın en basit ve tahmin edilebilen parolası sayılan "12345" için yeni bir karar alındı. Artık kullanılamayacak...

ensonhaber.com

İnternet kullanıcılarının kolay tahmin edilebilen ya da akılda kalıcı şifreleri farklı hesaplarda kullanmasının sanal alem ciddi bir güvenlik açığı doğuruyor.

Özellikle '123456' şifresini kullanan 23.2 milyon kişi, internet korsanlarının hedefi oldu.

Bu konuda ilk adım İngiltere'den geldi.

Birleşik Krallık, internet bağlantılı cihazların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir yasa paketi yürürlüğe soktu.

Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı'nın duyurduğu bu yasalar, akıllı telefonlar, televizyonlar ve kapı zilleri gibi cihazların, siber saldırılara karşı daha iyi korunmasını zorunlu kılacak şekilde tasarlandı.

O şifre yasaklandı

Yeni düzenlemeler, cihazların varsayılan olarak "12345" gibi zayıf parolalarla gelmesini yasaklıyor.

Bu adım, kullanıcıların kişisel verilerini daha etkin bir şekilde korumayı amaçlıyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry, yaptığı açıklamada, "Gündelik yaşam giderek bağlantılı cihazlara bağımlı hale geldikçe, internetin yarattığı tehditlerin çoğaldığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Bugünden itibaren yürürlüğe giren bu yasalar, tüketicilerin kişisel gizliliklerinin, verilerinin ve mali durumlarının güvende olmasını sağlayacak ve Birleşik Krallık'ı dünyada çevrimiçi olmak için en güvenli yer haline getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.