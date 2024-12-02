Şifreli IQ testi: Gece kulübü şifresini tahmin edenin IQ'su 140+!

Yağmur Dinç

IQ testleri veya Zeka Katsayısı testleri, bir kişinin bilişsel yeteneklerini ve problem çözme becerilerini değerlendirir.

Bu testler, mantıksal akıl yürütme, desen tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi bir bireyin zihinsel işlevlerini değerlendirir.

Yüksek IQ'nuz var mı?

Hadi öğrenelim!

Kaynak: Brightside

Yukarıda paylaşılan görselde, bir gece kulübünün içeri girmeye çalışan müşterisi görülüyor.

Kapının dışında bir fedai duruyor ve kimsenin kulübe gizlice girmesine izin vermiyor.

İpucu verirken misafire şifre soruyor.

Resimde ingilizce olarak "ten" yani 10 sayısından söz ediliyor.

Peki, 5 saniyede şifreyi tahmin edebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

IQ testleri mantıksal düşünme yeteneklerinizi test etmenin harika bir yoludur. Kişi bu bulmacalarla ne kadar çok ilgilenirse, beyni o kadar keskinleşir.

Bu meydan okuma zekanızı ve ayrıntılara olan dikkatinizi test edecek.

Şifreyi tahmin edebilmek için mantıksal düşünme yeteneğinizi ve dikkatinizi kullanmanız gerekiyor.

Buldunuz mu?

Ve...

Zaman doldu.

Kaçınız 5 saniye içinde şifreyi tahmin edebildi?

Bunu başaranları tebrik ederim, IQ'nuz yüksek.

Hala cevabı arayanlar aşağıda verilen çözüm ve açıklamaya bakabilirler.

"TEN" kelimesi 3 harften oluşmaktadır. Bu nedenle kulübe giriş şifresi 3'tür.