Şifresiz maç keyfi! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı o kanalda yayınlanacak...

Yağmur Dinç

AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu.

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

Galatasaray, taraftarının desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istiyor.

Futbolseverler, Galatasaray - Elfsborg maçının tarihini ve saatini merak ediyor.

Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın kanalı...

GS- AZ ALKMAAR MAÇI:

Galatasaray- AZ Alkmaar mücadelesi 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.