Şifresiz maçlar: TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! İşte maç programı...

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TV8,5 kanalı bu hafta yayınlayacağı maçların programını yayın akışında duyurdu.
Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.
TV8,5'un bu hafta sonu şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.
Bu hafta Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5 ekranlarında ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
25 Şubat Pazar
16:30 Almere City-Feyenoord (TV8,5)
18:45 AZ Alkmaar-Ajax (TV8,5)
21:00 Panathinaikos-Kifisia (TV8,5)