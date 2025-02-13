Şifresiz UEFA keyfi! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı o kanalda yayında...

Yağmur Uçar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, yayıncı kuruluşu da araştırıyor.

GS-AZ Alkmaar UEFA play off maçını şifresiz ve canlı izlemek isteyenler, arama motorlarına yöneliyor.

Peki; GS- AZ Alkmaar maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte yayın kanalı...

ŞİFRESİZ UEFA MAÇI: GS-AZ ALKMAAR

Maçı takip eden vatandaşlar, rahatlıkla izleyebilecek çünkü müsabaka TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.