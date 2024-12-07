Sigara alışverişinde yeni dönem: Kart kullanmanın cezası 200 bin TL

Haber Merkezi

Kredi kartıyla yapılan sigara alımlarında bazı işletmelerin tüketicilerden komisyon ücreti talep etmesi tartışma yarattı.

Tüketicilerin mağduriyetine yol açan bu uygulamanın Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine aykırı olduğu bildirildi.

Kanun, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek komisyon ücreti alınmasını açıkça yasaklıyor.

Buna rağmen bazı işletmeler, tüketiciden fazladan ödeme talep ederek yasa ihlali yapıyor.

Bu tür durumlarda, tüketicilerin şikayet etmeleri halinde ilgili işletmelere 200 bin TL’ye kadar ceza kesilebileceği belirtiliyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, tüketicilerin bu tür haksız taleplerle karşılaşmaları durumunda, durumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veya Ticaret Bakanlığı'na bildirmeleri gerektiğini söylüyor.

Şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için fiş ya da ödeme belgesinin saklanması tavsiye ediliyor.

KOMİSYON ÜCRETİ NE KADAR?

Sigara ve tütün ürünlerinde kredi kartı kullanımı sırasında bazı işletmelerin tüketicilerden 3 ile 5 lira arasında kesinti yaptığı iddiaları gündemde.

Bu uygulamanın yasalara aykırı olduğu ve komisyon alan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.