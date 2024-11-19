Sigara içenler dikkat: Bunu yapanlara ceza geliyor

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Ayvalık’ın incisi Cunda Adası, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında örnek bir karar aldı.

Yere çöp veya sigara izmariti atanlara belediye tarafından para cezası uygulanacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temiz bir çevre için kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.

Çevre bilincini artırmayı amaçlayan bu karara halkın desteği büyük önem taşıyor.

TEK BİR İZMARİT VE ÇÖP OLMAYACAK

Ergin, "Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" ifadelerini kullandı.Şimdi görevin tüm Ayvalıklılarda olduğunu ifade eden Başkan Ergin, "Atmayacağız, attırmayacağız bu güzel kentte tek bir izmarit ve çöp parçası olmayan sokaklar oluşturacağız." dedi.

Temizlik ekibinin yoğun çalışmaları sayesinde Cunda Sahili’nin baştan sona izmaritten arındırıldığını ifade eden Başkan Ergin sözlerine şöyle devam etti:

“Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz."

KAYNAK: İHA