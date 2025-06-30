Sigaraya dev zam! Cepleri yakacak: İşte yeni fiyatlar...

Tiryakilere kötü haber...
Yeni bir sigara zammı yolda.
Ocak-Mayıs döneminde enflasyon oranı yüzde 12,92 seviyesine ulaştı. Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 14 olması bekleniyor.
Bu oran doğrultusunda ÖTV tutarlarında da aynı oranda artış yapılacak.
5-8 TL ARASI ZAM
Piyasa uzmanlarına göre, ÖTV’deki bu artış sigara fiyatlarına doğrudan yansıyacak.
Tüm sigara gruplarında 5 ila 8 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.
Zamlı fiyatların, Temmuz ayının ilk haftasında sigara bayileri ve perakendecilere bildirilmesi öngörülüyor.