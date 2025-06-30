Sigaraya dev zam! Cepleri yakacak: İşte yeni fiyatlar...

Tiryakilere kötü haber...

Yeni bir sigara zammı yolda.

Ocak-Mayıs döneminde enflasyon oranı yüzde 12,92 seviyesine ulaştı. Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 14 olması bekleniyor.

Bu oran doğrultusunda ÖTV tutarlarında da aynı oranda artış yapılacak.

5-8 TL ARASI ZAM

Piyasa uzmanlarına göre, ÖTV’deki bu artış sigara fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Tüm sigara gruplarında 5 ila 8 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Zamlı fiyatların, Temmuz ayının ilk haftasında sigara bayileri ve perakendecilere bildirilmesi öngörülüyor.