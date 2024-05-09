Sigorta en erken kaç yaşında yapılır 2024? Reşit olmayanlara sigorta yapılır mı? Sigorta girişine bağlı olarak emeklilik süresinde birçok hak elde edilebilmek mümkündür. Bu nedenle en erken sigorta girişi önem arz etmektedir. Peki, sigorta girişi kaç yaşında yapılır? 18 yaş öncesi sigorta girişi yapılır mı? En erken sigorta girişi kaç yaşında olur? İşte detaylı bilgiler..

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Sigortalı olmak, her çalışanın zorunda olduğu ve birçok hakkı elde ettiği bir sistemdir.

Sigorta girişi, bir kişinin sigorta şirketi veya sağlık kuruluşuyla resmi olarak bir sigorta poliçesi oluşturması veya kaydını yapması anlamına gelir.

5510 sayılı kanunun 3.maddesi 6 fıkrası sigortalıyı tanımlanmış olup kanunda Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, ifade eder.” denilmektedir.

En önemli özelliği ise kişiye sigortalı olması karşılığında emeklilik hakkı verilir. Bu nedenle birçok vatandaş erken yaşta sigorta girişi yapılmasını tercih eder.

Peki, sigorta en erken kaç yaşında yapılır 2024? Reşit olmayanlara sigorta yapılır mı? Yanıtı haberimizde...

Sigorta kaç yaşında yapılır?

Sigorta başlangıcının olması için kişinin belirli bir yaşa gelmesi gerekir.

18 yaşını doldurmamış kişilere bazen staj ya da benzeri durumlardan dolayı sigorta yapılmaktadır. Fakat bu yapılan bu sigorta, sigorta başlangıcı olarak ele alınmamaktadır.

En erken sigorta yaşı 2024

Sigorta başlangıcının sayılabileceği en erken yaş 18'dir.