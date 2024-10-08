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SİHA ihracatı yapan ülkeler listelendi! Listenin zirvesine Türkiye yerleşti...

SİHA ihracatı yapan ülkeler listelendi! Listenin zirvesine Türkiye yerleşti... ABD merkezli CNAS tarafından yapılan bir çalışma sonucunda en çok SİHA ihracatı yapan ülkeler belli oldu. Türkiye, en büyük SİHA tedarikçisi olurken bakın hangi ülkeler geride kaldı.