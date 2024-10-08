SİHA ihracatı yapan ülkeler listelendi! Listenin zirvesine Türkiye yerleşti...

Haber Merkezi
ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin (CNAS) yayınlamış olduğu son raporla birlikte SİHA ihracatında zirvede olan ülkeler belli oldu.
Dünyanın en büyük askeri insansız hava aracı tedarikçisi olarak bilinen Çin zirveyi kaptırdı.
2021 yılı itibariyle Türkiye, askeri insansız hava araçlarının en büyük küresel tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı.
CNAS araştırması 1995 ile Eylül 2023 arasında küresel çapta 633 SİHA'nın satıldığını tespit ederek en büyük SİHA tedarikçisi olan ülkeleri listeledi.
İŞTE EN FAZLA SİHA ÜRETİMİ YAPAN ÜLKELER
1- TÜRKİYE: 47
2-ÇİN: 34
3- ABD: 12
3- İRAN: 8
4- İSRAİL: 6
5- GÜNEY AFRİKA: 3
6- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 3
7- BELARUS:1
8- RUSYA:1