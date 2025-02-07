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Sık idrara çıkma şikayeti için hangi bölüme gidilir? İdrar yollarına hangi bölüm bakar?

Sık idrara çıkma şikayeti için hangi bölüme gidilir? İdrar yollarına hangi bölüm bakar? Sık idrara çıkma şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte sık idrara çıkma problemi için randevu almanız gereken bölüm..