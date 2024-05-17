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Sıkı durun, Çarşamba günü için alarm verildi! İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa,Sakarya…

Sıkı durun, Çarşamba günü için alarm verildi! İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa,Sakarya… Meteoroloji kaynaklarından Çarşamba günü için uyarı geldi. Afrika üzerinden yeni bir dalga ülkemize giriş yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Sakarya böyle olacak....