Sıkı durun, Çarşamba günü için alarm verildi! İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa,Sakarya…

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Meteoroloji kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Çarşamba günü dikkatli olmanızda fayda var.
Afrika üzerinden gelen yeni bir hava dalgası ülkemize giriş yapıyor ve bu durum birçok şehri etkisi altına alacak.
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Sakarya gibi büyük şehirler bu dalgadan nasibini alacak.
Bu yüzden dışarı çıkarken bol su içmeyi, güneşten korunmayı ve gerekli önlemleri almayı unutmayın.
Sıkı durun, yine geliyor
Meteoroloji Kaynağı, X hesabından yeni bir hava dalgası geleceğini duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çarşamba günü Afrika üzerinden ülkemize mini bir sıcak hava dalgası geliyor.
- İzmir 32°
- Ankara 30°
- İstanbul 26°
- Antalya 33°
- Bursa 30°
- Sakarya 30°"