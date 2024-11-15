Silecekleri bu yöntemle temizleyin, çizik ve lekeleri engelleyin...

Yağmur Dinç

Silecek lastikleri genellikle 6-12 ay arasında değiştirilmelidir, ancak bu süre kullanım sıklığına ve hava koşullarına göre değişebilir. Eğer silecekleriniz:

Camda iz bırakıyorsa, çatlamış veya aşınmışsa, kötü bir ses çıkarıyorsa; o zaman lastiklerinizi değiştirmeniz gerekebilir.

Kirli bir lastik, camda çizikler bırakabilir ve sileceklerin daha az verimli olmasına neden olabilir.

Sileceklerinizi düzenli olarak temizlemek, görüş güvenliğinizi artırır ve sileceklerinizi uzun süre kullanabilmenize yardımcı olur.

İşte araç sileceklerini temizlemek için izlemeniz gereken adımlar...

SİLECEK TEMİZLEME YÖNTEMİ

Araba sileceklerinizi temizlerken, sıcak su kullanmanız lastiklerin yumuşamasına ve daha etkili temizlenmesine yardımcı olabilir. Hatta biraz da sabun ekleyebilirsiniz.

Eğer silecek lastikleriniz kuru ve sertleşmişse, üzerine silikon spreyi veya silikon yağı sürmek, lastiklerin esnekliğini artırabilir.

Eğer silecekleriniz reçine, yağ veya benzeri maddelerle kirlenmişse, alkol veya sirke kullanarak temizlemek, bu tür maddeleri çıkarmada etkili olabilir.