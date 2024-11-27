Şimdiden hayırlı olsun! 2025 ödemeleri ortaya çıktı: İşte en düşük emekli maaşı...

Yağmur Dinç

Yeni yıla sayılı günler kaldı, vatandaşlar ise maaşlarına odaklandı.

Emekli maaş zammı, 16 milyonu Aşkın emekli vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.

Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar ek bir düzenleme olup olmayacağını merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri, en düşük maaşı hesaplama konusunda yol gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta maaşlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Banka’mızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi.

En düşük emekli maaşında ise yeni tahminler gündeme geldi.

EMEKLİLERE MÜJDE

TÜİK verileri göz önüne alındığında; 2025 yılı için en düşük emekli maaşı, 14 bin, 15 bin ve 16 bin olarak tahmin ediliyor.

Son söz ise, tüm veriler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olacak.