Simpsonlar’dan dünyayı sarsacak kehanet! O tarihe hazırlanın; Eğer gerçekleşirse… Geçmişteki birçok olayı öngören Simpsonlar dizisi, son kehanetiyle endişe yarattı. Tüm dünyayı etkileyecek bu olay için tarih verdi. Herkes hazırlıklı olmalı…

ensonhaber.com

Efsanevi The Simpsons dizisi, uzun yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Her bölümüyle geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip edilen dizi, son kehanetiyle yine gündemde.

1989 yılından beri 35 sezon boyunca ekranlarda yer alan The Simpsons, bugüne kadar birçok olayı şaşırtıcı bir şekilde tahmin etmişti.

Trump'ın başkanlık adaylığını, Lady Gaga'nın Superbowl performansını, Apple'ın Vision gözlüğünü ve hatta Epstein Adası skandalındaki Stephen Hawking olayını önceden öngörmüştü.

Şimdi ise, dizinin yeni bir kehaneti gündeme bomba gibi düştü ve bu kez bir tarihle birlikte geldi. İzleyiciler, geleceğe dair bu ilginç tahmini merakla bekliyorlar.

Tarih vererek açıkladı

Efsanevi animasyon dizisinin bir bölümünde, dolar ve kripto para üzerine dikkat çekici bir kehanette bulunduğu ortaya çıktı. İzleyiciler, bu kehanetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyorlar.

Söz konusu bölümde, doların değer kaybedeceği öngörülürken, dizinin içerisinde bir sahnede sanal para sistemine geçiş yapılacağına dair ipuçları verildi.

Bu sahnede geçen diyalog ise şöyle:

“2024'te Bitcoin'in kaderi hakkında bir şey duydunuz mu? Bu destansı olacak. -Gerçekten olay nedir?

İşte size haber; Bitcoin her beş yılda bir büyük bir hamle yapma eğilimdedir. En son 2017 ile 2018 yılı arasındaydı. Ama sonrasında biraz sessiz kaldı. Bu çok büyük bir zaman 2024 yılı için plan nedir?

Bu yıl eğer hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse 2024 yılında havai fişekler gösterilerine hazır olun. Bitcoin sonunda kırılabilir ve yeni bir zirveye çıkabilir. Kemerlerimizi kesinlikle bağlayalım ve yolculuğa hazırlanalım. 2024 beklediğimiz yıl olabilir...”