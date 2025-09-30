Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! İşte o isim...

Fenerbahçe'de teknik direktör Dominico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Ali Koç'un takımın başına getirdiği Tedesco'nun performansı sarı lacivertli taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi.

Yeni Başkan Sadettin Saran'ın,teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ı düşündüğü iddia ediliyordu.

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV'de Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Aykut Kocaman iddiası

Sinan Engin katıldığı programda şu ifadelere yer verdi;

"Benim kulübün içinden birinci ağızdan aldığım duyum cuma veya cumartesi Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in açıklanacağı yönünde. Herhalde tepkiler geldi Aykut ve Volkan'a... Bir kesim Aykut Kocaman'ı, bir kesim İsmail Kartal'ı istiyor. Bir karışıklık var. Tedesco devam etsin diyenler var ama Tedesco da umut vermiyor."

Fenerbahçe'de bir teknik direktörlük değişikliği olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.