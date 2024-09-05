Sinema ayağınıza geldi! ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor; işte fiyatı ŞOK’tan sinemaseverlere müjde geldi. 7 Eylül 2024 tarihli indirim kataloğunda mini projeksiyonlar yerini aldı. İşte fiyatları…

Haber Merkezi

Şok’un hafta sonu aktüel katalogları büyük bir ilgi uyandıracak ürünlerle dolu!

Bu hafta raflarda göreceğiniz sınırlı sayıda üründen bazıları hızla tükenebilir, bu yüzden acele etmekte fayda var.

Şok’un 7 Eylül 2024 kataloğunda dikkat çeken ilk ürünler arasında Adidas ayakkabılar öne çıkıyor.

Ayrıca, sinema tutkunları için uygun fiyatlı mini projeksiyonlar da bulunuyor. Öte yandan tamirci aletleri kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor.

ŞOK’un geniş satın alma olanaklarıyla bu fırsatları kaçırmayın!

İşte ŞOK 7 Eylül indirim kataloğu…