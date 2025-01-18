Sınıf tekrarında sistem değişti: Veli karar verecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmayı amaçlayan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özellikle ilkokullardaki sınıf tekrarında velilere önemli bir yetki tanındı.

Yeni düzenlemeye göre, bir öğrencinin yeterlilik düzeyine ulaşamadığı müdürlükçe tespit edilirse, velinin yazılı talebiyle sınıf tekrarı yapılabilecek.

Bu yenilik, öğrencilerin daha sağlam bir temel eğitim almasını hedefliyor.

SINIF TEKRARI İÇİN DİLEKÇE VERİLEBİLECEK

Yeni yönetmelik kapsamında, okul müdürlüğünce yeterlilik düzeyine ulaşamayan öğrencilere, her yıl Mayıs ayında yazılı, e-posta ya da SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Öğrencinin yeterlilik düzeyini sağlayamadığı durumlarda, velilere bilgilendirme yapıldıktan sonra, velinin ders yılı bitimine bir hafta kala okul müdürlüğüne başvuru yaparak sınıf tekrarını talep etme imkanı sağlandı. Ancak, bu uygulama sadece ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanabilecek.

Yönetmelik, kaynaştırma öğrencilerinin eğitim aldığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarıyla özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencileri de kapsıyor.

Kaynaştırma öğrencileri için de velilerin, ders yılı bitimine bir hafta kala okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yapılabilecek.