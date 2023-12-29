Sınıra geldi, alarm verildi! Pandemi geri dönüyor Yunanistan’da koronavirüs ve grip vakalarındaki ani artışın endişe verici boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Sağlık yetkilileri konuyla ilgili önlemler almaya başladı.

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Son dönemde Yunanistan'da koronavirüs ve grip vakalarında ani bir artış yaşanmasıyla birlikte yetkililer, önlem amaçlı olarak kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Bugün gerçekleştirilen Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi toplantısında, son dönemde artan koronavirüs ve grip vakalarına dikkat çekildi.

Toplantıda maske takma konusu da ele alınarak, alınacak önlemler tartışıldı.

Konseyde alınacak tedbirler arasında, kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.

60 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına bağlı olarak önceki hafta içerisinde 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak ve salgının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcamakta.