Sirik otu nedir, ne işe yarar? Sirik otunun faydaları Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası’nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor. Peki, sirik otu nedir ve ne işe yarar? Sirik otu faydaları nelerdir? İşte bilgiler...

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda sirik otu mesaisi başladı.

İHA'da yer alan habere göre, yaylaya 200 kilometre uzaktan gelenler, eşsiz manzara eşliğinde peynir içine katılan sirik otunu topluyor.

Sirik otunun kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.

Peki sirik otu ne işe yarar? Sirik otu nerede kullanılır? Sirik otunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Sirik otu nedir

Van otlu peyniri Türkiye’nin en özgün tatlarından birisiyken bu peynirin ana maddelerinden olan ot sirik otudur.

Frenk soğanı veya yaprak soğanı gibi farklı isimlerle anılan sirik otu, 30 santimetreye kadar uzayabilen uzun, ince ve boru şeklindeki yapraklarıyla dikkat çeker.

Sirik otu faydaları

Sirik otu, güçlü antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özellik sayesinde vücuttaki mikroplarla savaşarak bağışıklık sistemini destekler.

Sirik otunun iştah açıcı özelliği vardır. Bu, özellikle mide problemleri olan ve iştahsızlık sorunu yaşayan kişiler için faydalıdır.

Kalp hastalarına önerilen sirik otu, içerdiği özel bileşenler sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler.

Sirik otu, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır.

İçerdiği demir ve arsenik sayesinde sirik otu, kansızlık sorunu yaşayanlara tavsiye edilir