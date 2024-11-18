Sırrı kıymasında! Mantı içini bu yöntemle ayarlayın, ne dağılsın ne yapışsın...

Yağmur Dinç

Mantı, en sevilen Türk yemekleri arasında yer alıyor.

Kıymalı harcı, yoğurt ve sosu ile birlikte tüketilen hamur, her elde başka bir lezzete bürünüyor.

Ülkemizde oldukça meşhur olan mantı, birçok çeşidiyle tüketiliyor. Ancak ev mantısı bir başka oluyor...

Ev mantısı yaparken en önemli husus açılmaması ve içinin dağılmaması.

Kıyma harcının dağılmaması için uygulanacak püf noktası haberimizde...

DONDURUP PİŞİRİN

Soğan, sarımsak, maydonoz, kıyma ve baharatlarla elde edilen mantı içi, minik minik hamurlara pay edilir.

Pişerken hamurun içinde dağılmaması için ise önceden dondurmayı deneyebilirsiniz. Böylelikle mantı pişerken kıyması da parçalanmadan pişecektir.