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Katoliklerin son lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatının dünyanın merakla beklediği yeni Papa seçildi. Kardinaller üçüncü oylama sonucu yeni Papa'yı Amerikan kardinal Robert Francis Prevost olarak seçti.

Papalık seçimlerine ev sahipliği yapan Sistina Şapeli'nden seçimin tamamlanmasının ardından çıkan beyaz duman dikkat çekti.

Pek çok kişi yükselen beyaz dumanın ne anlama geldiği konusunda araştırmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Sistina Şapeli nerede olduğu ve bacasından yükselen beyaz dumanın ne anlama geldiği arama motorlarından en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Sistina Şapeli nerede? Sistina Şapeli'nden çıkan beyaz duman nedir ve ne anlama gelir?

SİSTİNE ŞAPELİ NEREDE?

Sistina Şapeli, Vatikan'da, Papa'nın resmi ikametgâhı Apostol Sarayı'nda bulunan bir şapeldir. Esasen Cappella Magna olarak bilinen şapel, adını onu 1477 – 1480 yılları arasında restore eden Papa IV. Sixtus'tan aldı. O zamandan bu yana şapel hem dînî, hem sivil papalık etkinliklerine ev sahipliği yapan bir yerdir. Günümüzde papalık seçimlerine de ev sahipliği yapmaktadır.

SİSTİNE ŞAPELİ'NDEN BEYAZ DUMAN YÜKSELMESİ NE DEMEK?

Sistina Şapeli'nin bir diğer özelliği de her papalık seçiminde Kardinaller Heyeti'nin toplandığı yer olmasıdır. Bu toplantı yapılacağı zaman, şapelin çatısına bir baca kurulmaktadır ve bu bacadan yükselen duman, kardinallerin kararını göstermektedir.

Eğer bacadan, oy pusulalarının yakılmasıyla ortaya çıkan beyaz bir duman yükseliyorsa, yeni bir papa seçilmiş demektir. Ancak aday üçte ikiden daha az oy almışsa, oy pusulalarının yanında ıslak saman ve bazı kimyasal maddeler de yakılmakta ve siyah bir duman yükselmektedir. Bu da, seçimin henüz sonuçlanmadığı anlamına gelmektedir.