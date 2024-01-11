Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. Hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen maç futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Galatasaray, ligde oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alan sarı kırmızılılar Sivasspor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Öte yandan ev sahibi Sivasspor ise oynadığı 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 24 puan topladı.
Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.
Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe (bugün) günü saat 17:00'de oynanacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.