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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. Hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?