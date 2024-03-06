Sivilce problemi yaşayanlar dikkat! İşte, çıktıkları bölgeye göre sivilcelerin anlamları… Sivilce ve akne derdinden muzdarip olanlar dikkat! Sivilcelerin çıktıkları bölgeler neden çıktıklarına dair önemli ipuçları veriyor. İşte, o anlamlar…

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Sivilce problemleri hemen herkes için can sıkıcı olabiliyor. Özellikle de ergenlik döneminde ortaya çıkan ve bazen aşırıya kaçan bu cilt problemleri aslında çıktıkları bölgeye göre ipuçları veriyor.

Özgüven sorunlarına neden olan bu cilt problemlerinden kurtulmak için ise türlü yollara başvurulur. Çeşitli sağlık problemlerinden kaynaklı oluşan bu problemler aslında çıktıkları bölgeye göre vücudunuzun anlatmaya çalıştığı gerçeklere göz kırpıyor olabilir.

İşte, sivilcelerin çıktıkları bölgelere göre anlamları…

Sivilceleriniz genel olarak ağzınızın çevresinde veya kaşlarınızın arasında çıkıyorsa bu sizin çok fazla işlenmiş gıda yediğinizin bir göstergesi olabilir. İşlenmiş gıda tüketimine dikkat etmeniz bu tarz sivilcelerinizden kurtulmanız için size yardımcı olacaktır.

Çenenizde oluşan sivilceler yüzünüzü doğru ve etkili bir şekilde yıkamadığınızın bir göstergesi. Artık yüzünüzü yıkarken yüzeysel olmaktan kaçınıp etkili ve doğru şekilde yıkamanız faydalı olacaktır.

Çene çizgisinde oluşan sivilceler ise hormonal değişikliklerinizin bir göstergesi olabilir.

Burnunuzda çıkan sivilceler vücudunuzdaki yağ ve bakteri biriktiği ve etkili temizleme ve bakım yapmanızın bir işareti olabilir.

Yanağınızda oluşan sivilceler bu kez vücudunuzdan kaynaklı bir sorun değil aksine yastık kılıflarınızdan kaynaklanan bir sorunu gösteriyor. Yastık kılıflarınızı daha sık değiştirmek bu sorunu halletmenize yardımcı olabilir.

Son olarak alnınızda çıkan sivilceler yüzünüzden kaynaklı değil saçlarınızı etkili bir şekilde yıkayıp durulayamamanızdan kaynaklanıyor olabilir.

Yukarıda belirttiğimiz hususlara dikkat ederek sivilce sorunlarını önleyebilmeniz ve cilt sağlığınızı daha iyi bir hale getirmenize yardımcı olabilir.