Sivrisineklerin Bile Uğramadığı Ülke: Nedeni Herkesi Şaşırtıyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek sorunu da kendini göstermeye başladı.

Parkta, balkonda, hatta evin içinde bile ortaya çıkan bu küçük ama can sıkıcı canlılar, kaşıntının yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

Sıtma, dang humması, Zika virüsü gibi hastalıklar, sivrisineklerin taşıyabileceği ciddi riskler arasında.

Ancak dünyada öyle bir ülke var ki; sivrisinekler bu ülkeye hiç uğramıyor!

Bilim insanları yıllardır nedenini araştırıyor, sonuç ise oldukça ilginç...

İzlanda, dünyada hiç sivrisinek olmayan nadir ülkelerden biri.

Uzmanlara göre bunun birkaç temel nedeni var:

İzlanda'nın yıl boyunca serin ve değişken hava yapısı, sivrisineklerin yumurtlayıp çoğalması için uygun ortam oluşturmuyor.

Sivrisinek larvaları, tatlı su birikintilerinde gelişir. Ancak İzlanda’da bu su kaynakları, sürekli donup çözündüğü için larvaların gelişimini tamamlaması mümkün olmuyor.

Ülkede sivrisineklerin yaşamını sürdürebileceği biyolojik ortam çok sınırlı.