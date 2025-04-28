Skype ne zaman kapanacak? Skype neden kapanıyor?

Hüseyin Topuz

Microsoft, 22 yıllık geçmişe sahip popüler görüntülü ve sesli iletişim platformu Skype'ı 5 Mayıs 2025 itibarıyla kapatacağını duyurdu.

Bu kararın ardından, kullanıcılar mevcut Skype hesaplarıyla Microsoft Teams'e geçiş yaparak sohbetlerine ve aramalarına devam edebilecekler.

Microsoft, Skype kullanıcılarının sohbetlerini ve kişilerini 5 Mayıs 2025 tarihine kadar Microsoft Teams'e aktarmalarını öneriyor. Bu geçiş, kullanıcıların iletişimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlayacak.

Skype, 2003 yılında piyasaya sürülmüş ve 2011 yılında Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Ancak, FaceTime, WhatsApp ve Zoom gibi rakip platformların yükselişiyle birlikte popülaritesini kaybetti.

Skype Neden Kapanıyor?

Microsoft, Skype'ın kapanma kararını, kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek ve kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla aldığını belirtti. Şirket, özellikle pandemi döneminde büyük bir kullanıcı artışı yaşayan Microsoft Teams'e odaklanarak, daha entegre ve modern bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.

Teams, Skype'ın sunduğu birebir ve grup aramaları, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin yanı sıra, toplantı planlama, takvim yönetimi ve topluluk oluşturma gibi ek özellikler de sunuyor.