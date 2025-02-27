Soba yakanlar dikkat: Baca temizliğini onunla yapmak yetiyor, çatıya çıkmaya gerek kalmıyor

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Birçok kişi soğuk kış günlerinde ısınmayı soba ile sağlar. Ancak soba yakarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur.

Bu noktalar arasında en önemli olan ise şüphesiz baca temizliğidir. Baca temizliği düzenli yapılmadığı zaman soba kullanımı hayati risklere neden olabilir.

Zor ve maliyetli bir işlem olarak görüldüğü için birçok kişi tarafından göz ardı edilen baca temizliği meğer her evde bulunan o sebzenin kabuklarıyla kolayca yapılıyormuş.

Sizde evinizi ısıtırken zehirlenme gibi sorunları bertaraf etmek istiyorsanız o sebzenin kabuklarını kullanarak temizleyin güvenle ısınmaya devam edin.

PATETS KABUĞU İLE TERTEMİZ YAPIN

Günlük hayatta çöpe atılan patates kabukları, meğer baca temizliğinde oldukça etkili bir yöntemmiş. İçeriğinde yüksek oranda nişasta bulunan patates kabukları, yakıldığında dumanla birlikte bacaya ulaşarak is tabakasına nüfuz ediyor ve kurumun zamanla dökülmesini sağlıyor.

Böylece herhangi bir özel ekipmana gerek kalmadan baca temizliği doğal bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak bu işlem bacanın kirlenme seviyesine bağlı olarak kullanılan patates kabuğu oranı değişiklik gösterebilir.

Düzenli bakım yapılan bacalar için birkaç avuç patates kabuğu yeterli olurken, uzun süredir temizlenmemiş bacalarda bu miktarın 2-3 kovaya kadar çıkması gerekebilir. Ancak yine de bu yöntem, çatıya çıkıp baca temizliği yapmaktan çok daha kolay ve zahmetsiz bir alternatif.