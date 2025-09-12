Soğan doğrarken gözleriniz yanmasın! İşte en kolay yöntemler

Yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan soğan, mutfakta en çok kullanılan sebzeler arasında yer alıyor.

Ancak soğan doğrarken gözlerde yanma ve sulanma birçok kişinin ortak şikayeti.

Peki, soğan keserken gözlerin yanmaması için ne yapılmalı? İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler...

Soğan doğrarken göz yakmaması için uygulanabilecek yöntemler:

Soğanı buzdolabında bekletin

Soğanı doğramadan yaklaşık 10-15 dakika önce buzdolabına koymak, göz yaşartıcı gazların salınımını azaltır.

Keskin bıçak kullanın

Kör bıçakla yapılan kesimlerde hücreler daha çok ezildiği için göz yaşartıcı madde daha fazla açığa çıkar.

Soğanı su altında doğrayın

Akan suyun altında ya da bir kap suyun içinde doğramak, gözleri yakacak gazların yayılmasını engeller.

Ağızdan nefes alın

Doğrama sırasında ağızdan nefes almak, gazların burna ulaşmasını azaltır.

Ocağı yakın

Soğan doğrarken yakınınızdaki ocağı yakmak, çıkan gazların alevle dağılmasını sağlar.