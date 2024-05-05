Soğanı buzluğa atın, bakın neler oluyor... Yemeklerin olmazsa olmazı soğanı dondurucuya atmanın etkisine şaşıracaksınız.

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Aroması ve lezzetiyle yemekleri yemek yapan soğan, çoğunlukla doğranarak tüketiliyor.

Soğanı soymak, doğramak ve pişirmek aynı zamanda göz yaşartıcı da oluyor.

Soğanı dondurucuya atarak birçok faydasını değerlendirebilirsiniz.

İşte dondurulmuş soğan bakın ne işe yarıyor...

Dondurulmuş soğan, yemek yaparken zaman kazandırabilir çünkü doğrama işlemi zaten yapılmıştır.

Dondurulmuş soğanlar, yıl boyunca kullanılabilir. Soğan doğradıktan sonra hemen dondurulursa, taze soğanın lezzetini koruyabilir.

Dondurmak taze soğanın bozulmasını önleyerek gıda israfını azaltabilir. Ayrıca, mevsim dışında veya pahalı olduğunda soğan fiyatlarını da dengeleyebilir.

Soğan doğrandıktan sonra hemen dondurulursa, tazeliğini ve besin değerini korurken daha uzun süre saklanabilir.