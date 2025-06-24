ŞOK 25 Haziran Aktüel Katalog: 2000 TL indirimli Vans ayakkabı çeşitleri geliyor

Haziran ayının son haftasında ŞOK market, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürecek yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı.

25 Haziran Çarşamba günü raflara çıkacak olan indirimli ürünler, 1 Temmuz Salı gününe kadar ŞOK mağazalarında alıcılarını bekleyecek.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK kataloğu, temel gıda ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Ayrıca Vans marka ayakkabılar ve Crocs terlik modelleri de ŞOK mağazalarında avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

İşte ŞOK 25 Haziran indirim kataloğu: