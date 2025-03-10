ŞOK'a 3000 TL indirimli Dyson saç kurutma makinesi geliyor... ŞOK 12 Mart Aktüel

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ŞOK Market’in yeni haftaya özel aktüel kataloğu belli oldu!

12 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında elektronik ev eşyalarından temizlik ve dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Evdeki eksiklerini uygun fiyatlarla tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan ŞOK, bu hafta da müşterilerini sevindirecek.

Öne çıkan fırsatlar arasında 1.499 TL’ye 2’si 1 arada dikey elektrikli süpürge ve 599 TL’ye yükseklik ayarlı ütü masası yer alıyor.

Ayrıca 299 TL’ye tıraş makinesi, 299 TL’ye 18 metre asma kapasiteli kurutmalık, mop seti, dolap içi askı, hasır sepet, fon perde ve koltuk örtüsü gibi birçok ev ürünü ŞOK raflarında olacak.

İşte ŞOK 12 Mart indirim kataloğu: