ŞOK’a ev hanımları akın edecek; Beklenen ürünün fiyatı 139.00 TL’ye düştü

Haber Merkezi

ŞOK Market, 22-28 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bu hafta indirimli ürünler, alışverişseverlerin ilgisini çekecek.

Balık tavası, ankastre fırın, kek kalıbı ve sürahi gibi mutfak araç gereçleri, özellikle evde yemek yapmayı sevenlerin ilgisini çekerken; takı organizer çantası, peluş kulaklık, kadın ve erkek pijama takımları da şıklığı ve rahatlığı sevenler için ön planda.

Ayrıcaz temizlik malzemelerinde büyük indirim ev hanımlarını bekliyor.

Hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK mağazalarına akın edecek.

İşte ŞOK 22 Ocak indirim kataloğu: