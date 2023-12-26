ŞOK'a gaming bilgisayar kasası geliyor! 27 Aralık-2 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK mağazalarının Aralık ayına özel aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. İşte 27 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

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ŞOK marketler zincirinin 27 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ve indirimli ürünler kataloğu belli oldu.

Her hafta ŞOK mağazalarında belirli günlerde olmak üzere farklı aktüel ürünler satışa çıkarılıyor.

Bu haftaki aktüel ürünler arasında gaming bilgisayar kasası, kablosuz kulaklık, oyuncu koltuğu ve bebek arabası gibi farklı ürünler yer alıyor.

Sürekli olarak satışı bulunmayan bu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu ürünler, sınırlı stok nedeniyle büyük ilgi görüyor ve kısa süre içerisinde satılıyor.

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 27 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte 27 Aralık - 2 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..