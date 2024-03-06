ŞOK’da ucuza Playstation 5 fırsatı! Kapıda kuyruklar oluşacak Uygun fiyatlı market zinciri ŞOK’ta, Mart ayında da indirimli ürünler bitmek bilmiyor. 6-12 Mart tarihleri arasında uygun fiyatlı Playstation 5 oyunsever alıcıları bekliyor olacak. Bu fırsat kaçmaz…

ensonhaber.com

ŞOK marketlerinde müthiş bir indirim fırtınası esiyor! Mart ayı, alışveriş tutkunları için tam bir hazine sandığı gibi.

Özellikle oyunseverler ve evini yenilemek isteyenler için ŞOK'un sunduğu sürpriz indirimler, adeta bir çılgınlık havası estiriyor.

Evinizi yenilemeyi düşlüyorsanız ya da oyun dünyasının heyecanına kapılmak istiyorsanız, ŞOK'un Mart indirimleri tam da size göre!

Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu gibi oyunseverlerin gözdesi ürünlerdeki indirimler, gerçek bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Ama bununla da bitmiyor! Ev işlerini kolaylaştırmak isteyenler için HWP 9 kg Çamaşır Makinesi ve AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi gibi beyaz eşyalar da inanılmaz fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

İşte 6-12 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu