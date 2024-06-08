ŞOK'tan Babalar Günü'ne özel 1 alana 1 bedava fırsatı; Duyan en yakın markete koşuyor

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Şok, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerinin yüzünü güldürecek.
12 Haziran 2024 Şok Aktüel kataloğu, tam da aradığınız ürünleri uygun fiyatlarla bulabileceğiniz bir hafta sunuyor.
Her hafta büyük ilgiyle beklenen Şok kataloğunda bu kez Babalar Günü’ne özel 1 alana 1 bedava kampanyası dikkat çekiyor.
Ayrıca ihtiyacınız olan pek çok ürün de raflarda sizleri bekliyor olacak.
Bu fırsatı kaçırmamak için aşağıda yer alan kataloğu inceleyebilirsiniz.
İşte ŞOK 12-18 Haziran indirim kataloğu…