ŞOK’tan ferahlatan fırsat: Sanayi tipi vantilatör geliyor… ŞOK 2 Temmuz Aktüel

Yaz mevsiminin enerjisi ŞOK market raflarına yansıdı! 2-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Bu haftanın öne çıkanları ise doğa tutkunlarını ve sıcaklardan bunalanları sevindirecek türden.

Kamp ve piknik sezonuna özel olarak kamp sandalyesi, piknik seti, termos çanta ve katlanabilir kamp masası gibi yazlık ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca, yaz sıcaklarıyla mücadele etmek isteyenler için sanayi tipi vantilatör de bu haftaki katalogda dikkat çeken ürünler arasında.

Bunlara ek olarak, temizlik ürünleri, aşurelik malzemeler ve gıda ürünlerinde de cazip indirimler ŞOK müşterilerini bekliyor.

İşte ŞOK 2 Temmuz indirim kataloğu: